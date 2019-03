Siracusa, Piano di gestione Tari: bocciatura della Commissione bilancio, questa sera battaglia in Consiglio comunale

Il Piano di gestione Tari approda in Consiglio comunale: l'aula si riunirà questa sera alle 20 e l'atmosfera si preannuncia tutt'altro che tranquilla.

Ieri si è riunita la commissione Bilancio che ha bocciato la Proposta. Totalmente negativo il parere del gruppo consiliare di Forza Italia che la ritiene "iniqua rispetto al servizio offerto".

"Il Piano presentato - scrivono in una nota i consiglieri azzurri Federica Barbagallo, Giovanni Boscarino, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina - ha riportato un costo eccessivo dei tributi locali, inaccettabile considerate le condizioni della città in merito ai rifiuti. Bisogna abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti - aggiungono - bisogna tenere la città pulita e lo si può fare solo con la redazione di un capitolato che preveda la copertura di tutte le aree urbane ed extra-urbane. Bisogna definire una volta e per tutte il metodo di ritiro dei rifiuti e soprattutto applicarlo, al momento si è creata solo tanta confusione".

Parole che sono una dichiarazione chiara di quella che sarà questa sera l'atmosfera al quarto piano di Palazzo Vermexio.