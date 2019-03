Siracusa, l'Adu intitolata all'avv. Giuseppe Brandino

L'Associazione difensori d'ufficio di Siracusa domani festeggia il secondo anno dalla sua costituzione.

Diversi i corsi di formazione organizzati e tante idee ed iniziative in cantiere.

Lunedì 1 aprile è anche il quarto anniversario dalla dipartita dell'avvocato Giuseppe Brandino, al quale è stato deciso di intitolare l'associazione siracusana "perché il suo ricordo - scrive in una nota il Direttivo dell'Adu - sia da stimolo alle battaglie coraggiose che la nostra categoria è sempre chiamata a sostenere soprattutto in tempi di repentine riforme, alle volte poco ponderate, non condivise né condivisibili".