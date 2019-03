Cassaro, 646.000 euro per il restauro della facciata della chiesa di Sant'Antonio

Iscritti nel bilancio regionale 646.100 euro per realizzare i lavori di restauro della facciata e del manto di copertura della Chiesa di Sant’Antonio a Cassaro.

Lo rende noto Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

"Come si ricorderà - scrive in una nota - si tratta di somme rese disponibili in occasione della firma del Patto per il Sud. Adesso si potrà finalmente procedere con il bando di gara e con l'inizio dei lavori".