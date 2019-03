Siracusa, ex Provincia: si va al voto il 30 giugno

La Regione ha definito il cronoprogramma per far tornare al voto le ex Province siciliane, commissariate da più di 6 anni.

Si tratta di elezioni di secondo livello e gli aventi diritto al voto sono i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni delle province siciliane. Entro il 16 maggio dovrà esserci il decreto del presidente della Regione di indizione dei comizi elettorali, entro i successivi 5 giorni si costituirà l'ufficio elettorale composto da tre segretari generali e un dirigente di uno dei comuni interessati. La presentazione delle candidature per l'elezione del presidente e dei consiglieri dovrà avvenire dal 9 al 10 giugno. Il 30 giugno è il giorno del voto dalle 7 alle 22; lo spoglio delle schede inizierà il giorno dopo alle 8.