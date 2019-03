La dott.ssa Doda in visita a Canicattini Bagni

E' tornata a Canicattini Bagni la Dott.ssa “Doda”, ovvero Antonietta Oristano, uno dei “clown-dottori” dell’Associazione Ridolina Onlus di Pisa, che opera dal 2001 nell’ospedale S. Chiara della città toscana, nel reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo.

Ha incontrato il sindaco Marilena Miceli per la consegna del Calendario di Ridolina, parlare di progetti e iniziative future nel centro ibleo, e per una puntata nel plesso scolastico “Garibaldi” per un abbraccio con gli alunni.

"Siamo sempre felici di incontrare medici speciali come Doda e tutto il team di Ridolina – ha detto il Sindaco Miceli – consapevoli del delicato lavoro che fanno per i bambini all’interno del reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo del S. Chiara di Pisa. Una legame ed un’azione, anche in allegria, che continua nel territorio anche dopo gli interventi e le famiglie dei piccoli pazienti"

L’incontro con Canicattini Bagni di “Doda”, del Dottor “Bazar” (Francesco Pisani), e dei colleghi di Ridolina è avvenuto qualche anno addietro attraverso il piccolo Tommy, sottoposto a terapia al S. Chiara, ed è proseguito nel suo ricordo.