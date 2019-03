Siracusa, carenze igienico-sanitarie: in Ortigia chiusi 3 pub e sanzione a una pizzeria

Controlli a tappeto in pub e pizzerie da parte dei Carabinieri della Stazione di Ortigia nel centro storico di Siracusa e nei quartieri adiacenti, congiuntamente con il personale dell’Asp di Siracusa e della Polizia Municipale.

In un pub panineria di via Gemillaro i militari dell'Arma hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie di varia natura: un ripostiglio con parti di pareti prive di intonaco, era stato adibito a deposito sostanze alimentari e a zona lavaggio. Da qui il provvedimento di immediata chiusura dell’attività fino alla risoluzione delle problematiche contestate.

Una pizzeria, in via Tripoli, è stata sanzionata poiché nel corso dell’attività ispettiva è stato accertato l’utilizzo come magazzino di un locale adiacente: all’interno delle delle frigorifero è stata trovata carne scaduta ed in cattivo stato di conservazione e pesce privo della prescritta tracciabilità. Dieci chili di carne e 6 di pesce sono stati sequestrati. Elevate contravvenzioni amministrative.

Per altri due pub, in via Bengasi e via dei Mergulensi, controllati nei giorni precedenti, sono stati chiusi sempre per diverse irregolarità igienico-sanitarie.