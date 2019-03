Siracusa, malumore tra ex dipendenti Igm per mancato pagamento di emolumenti

Malumore tra gli ex dipendenti Igm che lamentano il mancato pagamento di una serie di emolumenti loro dovuti da parte della vecchia azienda.

“All’inizio della settimana l’Igm – sottolinea il segretario della Fit Cisl territoriale, Alessandro Valenti - ci ha comunicato che l’amministrazione comunale aveva inviato alla propria ragioneria la determina di impegno di spesa per coprire quanto dovuto. I pagamenti, si leggeva in quella nota, sarebbero stati effettuati non appena ricevuto il mandato da parte del Comune di Siracusa. Si sta chiudendo la settimana e anche il mese di marzo - continua - e nulla è cambiato. I lavoratori attendono i residui del Tfr, dei buoni pasto e di altre voci. La situazione è sicuramente inaccettabile perché si tratta di somme maturate e dovute negli anni. Chiediamo contezza - conclude l'esponente della Fit Cisl - sulla determina di spesa e sull’eventuale mandato di pagamento.”