Siracusa, vandalizzata l'auto di Ezechia Paolo Reale

Brutta sorpresa questa mattina per Paolo Ezechia Reale, consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative del capoluogo.

Appena uscito di casa si è accorto che qualcuno aveva rotto il lunotto posteriore della sua auto. Foto e breve commento postati su Facebook:"La giornata inizia con questa sgradita sorpresa. Come suol dirsi: passa il piacere!" così scrive il diretto interessato.

A seguire una lunga serie di commenti di solidarietà per quanto accaduto.

Non è mancato il messaggio del sindaco, Francesco Italia: “Esprimo solidarietà al consigliere comunale Ezechia Reale, per il danneggiamento subito. Auspico un rapido chiarimento dell'accaduto che va condannato senza tentennamenti”.

Anche la presidente del Consiglio comunale, Moena Scala fa sentire la sua vicinanza a Reale: “A nome mio personale, e di tutto il Consiglio comunale, piena e sentita vicinanza all'avvocato Paolo Reale per il grave atto intimidatorio di cui è stato fatto segno. Lasciando all’operato attento e scrupoloso degli inquirenti e delle forze dell’ordine il compito di individuare matrice e mandanti; lo esorto a continuare con determinazione nel suo lavoro".