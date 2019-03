Villasmundo, alimenti in cattivo stato di conservazione in pizzeria

Alimenti in cattivo stato di conservazione, alcuni dei quali scaduti sono stati trovati da agenti della Polizia in una pizzeria di Villasmundo durante controlli amministrativi. Le verifiche sono state effettuate ieri sera in collaborazione con personale dell’Asp di Siracusa – Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Gli alimenti sono stati sequestrati e il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato.