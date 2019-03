Siracusa, una mappa tattile della Cattedrale: domani l'inaugurazione

Una mappa tattile, che rappresenta una planimetria della Cattedrale, consentirà alle persone con disabilità visiva di avere una completa conoscenza dell’architettura del Duomo. L'iniziativa è stata promossa dall’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, grazie alla donazione dell’Inner Wheel di Siracusa, con la collaborazione dell’Unione Ciechi ed Ipovendenti di Siracusa e della Stamperia Regionale Braille di Catania.

"La realizzazione di questa targa rappresenta un altro segnale importante e fondamentale per l'abbattimento delle barriere sensoriali - spiega Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” - per promuovere lo sviluppo del turismo culturale accessibile di qualità, sostenibile e responsabile, indipendentemente dalle diverse esigenze specifiche di ciascuna di esse".

L’inaugurazione avrà luogo, domani 29 marzo, alle 16.30. Interverranno mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa; Mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale; Francesco Italia, sindaco di Siracusa; Serafina Magrì, presidente Inner Wheel Siracusa; Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turismo Per Tutti”; Carmelo Di Martino, presidente UIC di Siracusa.