Siracusa, Piano finanziario Tari: sabato in Consiglio comunale

Incardinato, dalla commissione consiliare bilancio, il procedimento per l'approvazione in Consiglio comunale del piano finanziario Tari. A dare la notizia l'assessore al Bilancio Nicola Lo Iacono

“Appena ricevuto il piano finanziario Tari, -ha detto Lo Iacono - il presidente ha convocato per l'indomani la riunione della commissione così da consentirne la trattazione in Consiglio già sabato 30. In questa maniera, mostrando senso di responsabilità, ha permesso al Comune di proseguire serenamente la propria attività gestionale. Sono altresì fiducioso che l'Assise tratterà la proposta con altrettanto senso di responsabilità”.