Canicattini Bagni, immigrazione: scambio culturale ieri tra gli studenti

Confronto, scambio ed apprendimento, sul tema delle migrazioni, dell’azione di accoglienza e di integrazione, ieri nell’aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni, tra gli studenti del Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa” della città, sezione staccata del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Floridia, e i loro colleghi e coetanei del Liceo della Scienze Umane di Leuven, in Belgio.

I due istituti, gemellati in un progetto di scambio, hanno voluto conoscere da vicino il fenomeno dell’immigrazione attraverso le storie e le testimonianze di altri loro coetanei provenienti dal sud del mondo, ospiti delle strutture di accoglienza Casa Aylan, Obioma Canicattini e Obioma Iblei gestite dalla locale impresa sociale Passwork.

Presenti all’incontro, assieme ai docenti della due scuole, il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Prof, Marcello Pisani, e il Sindaco di Canicattini Bagni, Dott.ssa Marilena Miceli, il Comune che ospita ed ha promosso in questi anni due Sprar, uno per donne , ed uno per minori stranieri non accompagnati, assieme alla struttura di secondo livello “Casa Aylan”.