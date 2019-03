Melilli, elezioni 2019: il Tar respinge il ricorso di Sorbello

"Non risultano, né sono stati indicati da parte ricorrente che si è espressa in termini meramente ipotetici, elementi decisivi che depongono per una eventuale alterazione del risultato elettorale, mentre è verosimile ritenere che, in relazione alle circostanze del caso concreto e al numero di votanti nella sezione di che trattasi, vi sia stato un mero errore di trascrizione nel relativo verbale". Così il Tar di Catania si è espresso sul ricorso delle elezioni amministrative del 2017 a Melilli presentato da Giuseppe Sorbello, arrivato secondo, dopo Giuseppe Carta, diventato il primo cittadino.

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li respinge. - continua la sentenza - Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Melilli, delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge; compensa con i controinteressati".

Così il Tar riconferma Carta sindaco, che però al momento è stato sospeso perchè coinvolto in un guazzabuglio giudiziario nell'ambito dell'inchiesta Muddica della Polizia di Stato