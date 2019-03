Siracusa, corso di manovre salvavita per 18 vigili urbani

Diciotto agenti di polizia municipale sono stato addestrati a compiere manovre di primo soccorso e salvavita. Il corso, teorico e pratico e del tutto gratuito, è stato effettuato da tre medici del Rotary club: Goffredo Vaccaro, presidente della Commissione distrettuale Blsd (Basic life support and defibrillation), Angelo Giudice e Maurilio Carpinteri.

Le lezioni, al termine delle quali viene rilasciato un attestato con due anni di validità, hanno avuto la durata di sei ore e si sono svolte all'Urban Centre.

Non è la prima volta che amministrazione comunale e Rotary collaborano nell'interesse delle collettività. Furono i 3 club siracusani a donare, negli anni scorsi, tre defibrillatori poi collocati in diversi punti di Siracusa.