Lo sport che unisce, anche Siracusa partecipa all'Abbracciata collettiva

Anche Siracusa parteciperà all'Abbracciata collettiva insieme ad altre 11 città italiane: Roma, Napoli, Firenze, Milano, Foggia, Treviso, Reggio Calabria, Brindisi, Alessandria e Messina.

L'evento, che si terrà dalle 07.30 di sabato 30 marzo alle 13.30 di domenica 31 marzo al Club Pegaso, in occasione della Giornata mondiale autismo, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del sindaco, Francesco Italia, l'assessore allo Sport , Nicola Lo Iacono, il responsabile TMA Regione Sicilia, Francesco Paoletti, e Carmelo Regina dello staff organizzativo.

Ogni partecipante può contribuire alla maratona natatoria di 30 ore stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA metodo Caputo-Ippolito).

“Un segno di vicinanza e di condivisione – ha detto il sindaco Francesco Italia – perché lo sport riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali. Quella che si terrà questo fine settimana, è un'iniziativa di solidarietà e d'inclusione alla quale auspico la partecipazione di tanti siracusani. Confido nei giovani e li invito a trascorrere un sabato sera in maniera diversa ed originale, andando in piscina a nuotare, prima o dopo la discoteca, per dare un segno concreto di solidarietà, ma soprattutto per dare un ulteriore impulso alla divulgazione e alla diffusione di tecniche innovative che servono a rendere le vite di tante persone migliori”.