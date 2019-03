Siracusa, piano straordinario per il rinnovo dell'esenzione ticket

A partire dall’1 aprile e sino al 17 maggio, sarà attivo un piano straordinario messo in campo dall'Asp di Siracusa per il rinnovo dell'esenzione ticket per reddito.

Sarà potenziato il personale, ampliate le fasce orarie di apertura e attivati sportelli dedicati anche nei quartieri a maggiore densità abitativa grazie alla disponibilità espressa dal sindaco di Siracusa e dai presidenti dei Consigli di Circoscrizione. Il rinnovo dell’esenzione riguarda circa 65 mila utenti nella sola città di Siracusa.

Gli utenti E01 ultra 65enni e bambini sino a 6 anni non avranno bisogno di recarsi agli sportelli in quanto il rinnovo sarà già visibile attraverso il sistema informatico dai medici di famiglia. I tesserini di rinnovo cartacei, che servono soltanto nel caso in cui gli utenti hanno necessità di presentarli per prestazioni fuori provincia, potranno essere ritirati negli ambulatori dei propri medici, ai quali il Distretto sta provvedendo a consegnarli.

Gli sportelli saranno attivati da lunedì prossimo nelle sedi delle Circoscrizioni dei quartieri Akradina (Via Italia 105) e Grottasanta (Via Barresi 2), espleteranno il rilascio dell’esenzione per tutte le fasce (E01, E02, E03, E04) e saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 e il venerdì mattina dalle 8,30 alle 12,30 mentre il pomeriggio di venerdì dalle 15 alle 17 sarà dedicato alle pratiche di rinnovo acquisite dai Patronati.

Lo sportello del PTA di via Brenta, dedicato al rinnovo dell’esenzione ticket per reddito, sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17 per il primo rilascio dell’esenzione E01 per chi ha appena compiuto 65 anni e per le altre fasce E03 ed E04.