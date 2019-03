L’Asd Siracusa prima nel campionato siciliano over 50

Continua inarrestabile la corsa dei veterani dell'Asd Tennis Siracusa. La squadra del presidente Marco Farina guida a punteggio pieno il girone B del campionato regionale over 50 maschile.

I ragazzi capitanati da Antonio Cama hanno espugnato anche il campo del temibile e blasonato Circolo Tennis Le Rocce di Giarre con un perentorio 3-0. Nel primo incontro Rosario Belmonte (class. 3.3) ha superato Filippo Marino (class. 4.1) per 6/3 6/2 e nel secondo Salvo Barbagallo (class. 3.4) ha battuto agevolmente Salvatore Galiano (class. 4.1) per 6/1 6/1. Nel doppio Barbagallo e Cama hanno sconfitto Sorbello e Marino per 6/4 6/1. Indisponibili durante la seconda giornata Antonio Romano e Carmelo Trovato. La squadra biancoverde osserverà sabato un turno di riposo, per poi incrociare le racchette il 6 aprile sui campi di Trecastagni. Continua per i ragazzi aretusei il sogno di staccare il pass per la fase nazionale della competizione.