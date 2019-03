Siracusa, il Consiglio comunale approva 3 atti di indirizzo

Consiglio comunale al lavoro ieri sera al quarto piano di Palazzo Vermexio, a Siracusa.

L'aula ha approvato un atto di indirizzo, illustrato da Michele Mangiafico, che impegna l'Amministrazione ad assegnare alcune aule del terzo piano del plesso dei Mergulensi, attualmente vuoto, al Comprensivo “Paolo Orsi” ed impegna, a seguito di un emendamento di Salvo Castagnino, a predisporre gli interventi per la piena agibilità di tutto il piano. “Il provvedimento- ha detto tra l'altro Mangiafico- va nelle direzione auspicata a seguito del Consiglio aperto delle scorso gennaio, per garantire alla “Paolo Orsi” la continuità didattica verticale tra i diversi cicli di istruzione. Peraltro diversi studenti residenti in Ortigia risultano iscritti al Comprensivo. La scelta eviterebbe lo spostamento verso la sede centrale”.

Altro punto approvato, l'atto di indirizzo della I Commissione, illustrato all'aula da Andrea Buccheri, per la messa in sicurezza dell'ex SS 114 nel tratto di strada che attraversa contrada Targia. E' stata chiesta la predisposizione di un progetto per la realizzazione di “uno spartitraffico, nonché di una rotatoria in corrispondenza della bretella che da ingresso alla stazione ferroviaria di Targia e di un accesso laterale ( detto controviale ) sul lato dove insistono attività commerciali ed artigianali

Dopo gli interventi dei consiglieri Impallomeni, Costantino, Lo Curzio, Alota, Castagnino e Buonomo, per l'Amministrazione, il vice sindaco Giovanni Randazzo ha comunicato gli interventi che saranno realizzati a breve, come l'installazione di un autovelox, e la sistemazione del manto stradale e della segnaletica.

Il Consiglio ha successivamente approvato l'atto di indirizzo della V Commissione, illustrato all'aula dal suo presidente Salvo Castagnino, per l'adesione al “Progetto Petalo”. Start up milanese fondata da giovani siracusani, “che offrirebbe, in maniera gratuita, spazi audiovisivi all'interno del palinsesto pubblicitario dei monitor in dotazione ad ogni compattatore per la raccolta e l'avvio al riciclo di bottiglie in Pet installati in 70 supermercati lombardi.

Il Consiglio ha poi approvato il “Regolamento per la tenuta Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento”, il DAT, registro sul “Biotestamento”

Il consigliere Carlo Gradenigo ha deciso di trasmettere alla IV Commissione il suo atto di indirizzo sul trasporto pubblico nel centro storico.

L'atto pone l'attenzione su 4 punti fondamentali: la necessità di dotare la città di un prototipo di servizio di trasporto efficiente e puntuale mediante la libera circolazione su corsie preferenziali; la possibilità di regolamentare il flusso in ingresso e uscita dal parcheggio molo San Antonio; la necessità, in assenza del terzo ponte, di due corsie di emergenza libere in entrata e in uscita da Ortigia; interventi sul percorso della linea 1 del bus navetta per migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria.

In conclusione di seduta la comunicazione del presidente Moena Scala dell'avvenuto adempimento, da parte del Sindaco, della Giunta e di tutti i consiglieri comunali, ad eccezione di Silvia Russoniello, della declaratoria di non appartenenza a logge massoniche.