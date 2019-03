Siracusa, lavori ponte di Cassibile: entro l'estate la gara d'appalto

Sarà pronto entro maggio il progetto esecutivo per i lavori sul ponte di Cassibile, che potrebbero essere aggiudicati prima dell'estate. A riferire la notizia, data dall'Anas, è il parlamentare del Movimento cinque stelle, Paolo Ficara.

"Per i lavori occorreranno 31 settimane. Si tratta di operazioni delicate che verranno eseguite facendo ricorso alla più moderne tecniche ed a materiali duttili e resistenti al contempo, così da rinforzare e rendere sicuro per molti anni il deteriorato ponte Cassibile", spiega Paolo Ficara.

Il parlamentare pentastellato sottolinea poi l'importante sforzo di Anas. "L'azienda di Stato non sta lesinando attenzioni e risorse per la Sicilia. L'ultimo anno è stato particolarmente proficuo e le prospettive per i prossimi a venire sono interessanti", conclude Paolo Ficara.