Inagibile il Centro anziani di Acradina, Siracusa Protagonista: "il Comune chiuda anche l'Assessorato"

Inagibili i locali del Centro Anziani Acradina di via Italia 105 che, a seguito di un sopralluogo dell'Ufficio Ricostruzione Post-sisma, è stato chiuso.

A dare la notizia Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, insieme al coordinatore del gruppo consiliare “Siracusa Protagonista” Alberto Palestro.

"Il Comune, finalmente, si rende conto che in questi anni non ha eseguito i lavori al Centro Anziani e risolve i problemi in maniera radicale: chiude la sede. - si legge in una nota a firma di Siracusa Protagonista - Adesso il Comune deve essere conseguenziale e verificare le condizioni del primo piano e, di conseguenza, chiudere anche gli uffici dell’Assessorato perché i problemi del piano terra non possono non essere condivisi con il primo piano"