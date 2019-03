Siracusa, cambio di permesso di soggiorno con passaporto irregolare: denunciato

Ha esibito un passaporto irregolare all'Ufficio immigrazione per chiedere la conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “lavoro subordinato”.

Per il reato di ricettazione, la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato un cittadino gambiano, J, N., 22 anni, residente a Siracusa.

Altri due cittadini gambiani, D. K., 22 anni, e K. M., 19 anni, la scorsa settimana, si sono presentati all'Ufficio Immigrazione per convertire il permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “lavoro subordinato”, esibendo passaporti che presentavano irregolarità.