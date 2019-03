Floridia, sala scommesse abusiva in un bar: denunciato il titolare

Sala scommesse abusiva scoperta all'interno di un bar-Internet point di Floridia.

Sono stati sequestrati pc, monitor, hardware vari visto che il punto ricarica era non autorizzato perché privo della necessaria concessione dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, propedeutica al rilascio di una licenza di cui il titolare era sprovvisto. Quest'ultimo è stato denunciato.

Seguiranno controlli fiscali per verificare la sua posizione sugli obblighi in materia di antiriciclaggio.

“Anche questa tipologia di controlli - afferma il Questore - rientrano nel piano di prevenzione e repressione dei reati messo in atto in tutta la provincia a garanzia della legalità in ogni settore commerciale”.