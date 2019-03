Siracusa, il caso Renzo Formosa ieri su Chi l'ha visto: Salerno "Sono distrutto". VIDEO

Ancora alta l'attenzione sul caso della morte di Renzo Formosa da parte dei media nazionali. Ieri sera il caso è stato ripreso in prima serata su Rai Tre, sul programma Chi l'ha visto di Federica Sciarelli. Ricostruito l'incidente di via Cannizzo, dove perse la vita il giovane Renzo Formosa, è stato ascoltato il dolore dei genitori, prima la madre e poi il padre che ha raccontato i primi minuti subito dopo l'impatto.

Forte anche la testimonianza del 24enne, Santo Salerno, che guidava l'altra auto, che poi è andata a scontrarsi contro lo scooter di Renzo. "Sono distrutto, so che devo pagare" - ha detto ai microfoni della Rai.

