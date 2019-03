Under 16, l’Eurialo perde contro l'Aurora, ma è prima

Esce sconfitta l'Eurialo under 16, ieri, dal PalaCorso, dopo la partita con l'Aurora, ma rimane prima

Quella di ieri è stata una partita avvincente che ha visto “scappare” l’Aurora nei primi due set. Nel primo le arancioni partono forte, raggiungono un margine ampio (22-6) e a nulla vale il tentativo di rimonta delle verdeblù che si fermano a 14. Stessa fisionomia nel secondo parziale con avvio dirompente di Cassia e compagne che vanno sull’8-2. L’Eurialo però non demorde e si riavvicina (16-13) ma l’Aurora riallunga e alla fine vince 25-17. Reazione d’orgoglio dell’Eurialo in un terzo set caratterizzato da scambi intensi. L’equilibrio la fa da padrone, poi, sul 22-20 l’Aurora, ad un passo dal traguardo, si lascia recuperare dalle avversarie, brave a non arrendersi. Valenti firma poi il ventresimo punto delle verdeblù, Caracciolo sbaglia in e battuta ed è di nuovo parità ma Farinata sigla il nuovo vantaggio e poi Valenti chiude regala la vittoria del set con un aice. Nel quarto parziale Aurora sempre in vantaggio ma sempre raggiunta. Sul 20-20, l’Eurialo dimostra di averne di più e allunga, imponendosi 25-21 con il punto in battuta di Giulia Di Martino. Al tie-break errore decisivo in battuta di Farinata. Finisce 15-11 ma i due punti non bastano alle arancioni per assicurarsi il primo posto e alla fine a far festa è comunque l’Eurialo.