Siracusa, preso il ladro delle macchinette: sorpreso nell'istituto Wojtyla

Aveva già forzato una macchinetta e stava per prelevare le monete della seconda macchinetta, ma l'intervento congiunto dei Carabinieri e di una pattuglia dell'istituto di sorveglianza Sicur Service Sicilia lo ha costretto a desistere. Erano le 3,20 quando è scattato l'allarme anti intrusione all'istituto Wojtyla di via Tucidide, l'intervento immediato di Carabinieri e agenti ha consentito di bloccare l'autore del furto, che per evitare di essere preso si era nascosto.