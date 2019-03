Rosolini, conclusa la visita della delegazione tedesca di Frankenthal

Conclusa, lunedì scorso, la prima visita istituzionale a Rosolini, dopo la firma del gemellaggio con il Comune di Frankenthal. Non sono mancate le visite nei Comuni limitrofi (Scicli, Modica, Noto e Siracusa), visite ad aziende del territorio ed incontri operatori commerciali.

La parte Istituzionale si è svolta domenica mattina presso la Sala Cartia del Palazzo Comunale, con l’incontro ufficiale degli Amministratori locali, il Consiglio Comunale e rappresentanti imprenditoriali. A fare gli onori di casa il Sindaco Giuseppe Incatasciato, l’Assessore con delega ai gemellaggi Carmelo Di Stefano e il Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Gerratana.

E' emersa la volontà di approfondire sempre più i rapporti tra la le due comunità per rendere il "gemellaggio" ancor più solido e proficuo. Una certezza dichiarata di poter costruire assieme qualcosa di importante che possa simultaneamente interessare due diverse realtà le quali hanno il medesimo intento: progettare lo sviluppo territoriale puntando su peculiarità uniche; perpetuare lo spirito dell'Unione Europea e impegnarsi per la convivenza fraterna delle nazioni e dei popoli.