Sea Watch, Scavone "Competenza a Procura Distrettuale di Catania"

Saranno trasmessi alla Procura di Catania gli atti sugli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco della Sea Watch il 31 gennaio scorso nel capoluogo etneo inviati l'altro ieri a Siracusa dalla Procura di Roma.

Lo ha anticipato il procuratore reggente Fabio Scavone spiegando che il suo ufficio non ha aperto alcun fascicolo sulla vicenda e che la competenza per valutare se esistono profili penali di competenza del Tribunale dei ministri di Catania spetta alla Procura distrettuale del capoluogo etneo.

Nella vicenda della nave Sea Watch, che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania, ci sarebbero elementi per contestare il reato di sequestro di persona, sostengono i magistrati della Procura di Roma.