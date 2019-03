Pachino, omicidio Corrado Vizzini: provvedimento di fermo per 4 persone

Quattro persone sono state fermate nella notte dalla Polizia per l'omicidio di Corrado Vizzini, 55 ani della famiglia dei "Marcuotto". L'uomo era rimasto vittima di un agguato il 16 marzo scorso in via De Sanctis a Pachino, dove era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo di un motorino, faceva rientro a casa.. Ieri è sopraggiunta la morte dopo l'aggravarsi delle sue condizioni all'ospedale Di Maria di Avola, dove si trovava ricoverato in prognosi riservata.

I provvedimenti di fermo di indiziato di delitto sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Ulteriori dettagli sulle indagini, dirette al Sostituto Procuratore Gaetano Bono e coordinate dal Procuratore facente funzioni, Fabio Scavone, verranno rese note in seguito.