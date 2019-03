Siracusa, turismo: Buccheri "Necessario puntare su autonomia del parco archeologico"

Tre le esigenze della città di Siracusa: autonomia del parco archeologico della Neapolis, conclusione dei lavori di rifacimento della banchina del porto grande, Prg che abbandoni l’idea dell’espansione demografica.

Questo il contenuto dell'intervento del consigliere Andrea Buccheri, durante la seduta aperta di lunedì mattina.

"Siracusa necessita che i lavori di rifacimento della banchina del porto Grande vengano completati al più presto perché questo ci farebbe entrare di diritto tra le mete centrali dei flussi turistici della crocieristica internazionale e ci potrebbe mettere in diretto contatto con Malta e la sua fiorente economia. La città, inoltre – ha proseguito Buccheri - non può prescindere dall'istituzione del parco archeologico della Neapolis: un parco terrestre grande che andrebbe dalla maestosa fortezza del castello Eurialo fino al all'area archeologica passando per la necropoli del Fusco, per fare rivivere bellezze poco sfruttate e poco visitate a motivo delle carenze della Regione nella sua gestione. Necessario inoltre – ha aggiunto - programmare e produrre un Piano Regolatore Generale che che limiti lo sfruttamento di ulteriore suolo e che si concentri sulla valorizzazione dell'esistente e si sviluppi in armonia con la perimetrazione dell'istituendo Parco Archeologico della Neapolis".

Necessario anche snellire le pratiche burocratiche delle istituzioni con riferimento all’eventuale spostamento della biglietteria del parco archeologico da Casina Cuti alla Basilica di San Nicolò. “Sarebbe insensato – hanno sottolineato Buccheri, Buomomo e Costantino Muccio, consiglieri del Gruppo Democratici per Siracusa - perchè mortificherebbe i lavoratori e gli investimenti che hanno fatto in questi anni”.