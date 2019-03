Siracusa, un laboratorio-degustazione Slow Food dedicato alle arance rosse

Slow Food Siracusa propone un laboratorio-degustazione dedicato alle arance rosse siciliane, per venerdì 29 marzo 2019 alle ore 18 a Villa Reimann, in con la collaborazione del Consorzio Universitario Archimede e dell’Assessorato alle politiche culturali del Comune.

Della realtà produttiva e delle caratteristiche di Tarocco, Moro e Sanguinello si parlerà nell’incontro in programma, durante il quale il pubblico presente potrà assaggiare arance rosse biologiche fresche e alcune specialità artigianali di aziende locali, quali marmellate e miele di arance e scorzette di arance candite ricoperte di cioccolato.