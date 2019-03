Siracusa, apre lunedì l'asilo nido di via Cassia: confermata l’iniziativa sociale per le fasce più deboli

Aprirà lunedì, 1 aprile l'asilo nido di via Luigi Cassia a Siracusa. A dare la notizia la società cooperativa La Garderie che si è aggiudicata il servizio della struttura comunale sita nel rione di Mazzarrona.

Sono già 26 i bambini iscritti. La Garderie ha comunicato da subito la propria “presa in carico della retta minima”. Ossia: “La Garderie si sta facendo carico della retta minima delle fasce di reddito Isee da 0 a 5.999,99 per gli iscritti nella struttura, senza alcun aggravio per le casse comunali”.

"Al fine di fornire tutte le informazioni necessarie all’utenza, inerenti all’iscrizione - fa sapere la società - nella struttura è presente del personale già da lunedì 25 marzo e resterà tale fino a venerdì 29 marzo, dalle 9,30 alle 11,30".