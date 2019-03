Ferla, iscritto a scuola elementare ma non frequenta: denunciati i genitori

Era iscritto alle scuole elementari, ma non frequentava quasi mai. Tantissime le assenze non solo per motivi di salute. Interpellati i genitori, quest'ultimi non hanno saputo fornire una spiegazione.

I genitori del bimbo sono stati denunciati dai Carabinieri per i reati di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del minore e solo uno anche per falsità materiale commessa dal privato. A quest'ultimo, infatti, la responsabilità in merito all’irregolarità formale di uno dei documenti medici acquisiti, relativo alla modifica della relativa data di validità.