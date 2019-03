Avola, è morto Corrado Vizzini: ferito in un agguato il 16 marzo

Corrado Vizzini, della famiglia dei "Marcuotto", 55 anni, è morto questa mattina all'ospedale Di Maria di Avola. L'uomo era stato ricoverato nel nosocomio la sera del 16 marzo, giorno in cui era rimasto vittima di un attentato in via De Sanctis, a Pachino, mentre stava facendo rientro a casa a bordo di un motorino.

Vizzini era stato fatto oggetto di 8 colpi di pistola, 4 dei quali lo avevano raggiunto all'addome, ad un braccio, ad una gamba e ad un gluteo. Sottoposto ad intervento chirurgico, era stato poi ricoverato in prognosi riservata. Ieri le sue condizioni si sono aggravate ed è stato sottoposto a nuovo intervento, questa mattina il decesso.

Sull'agguato, intanto, è febbrile l'attività del commissariato diretto da Maria Antonietta Malandrino: "Abbiamo sentito decine di persone - ha dichiarato il dirigente a SiracusaPost - e stiamo lavorando per chiudere il cerchio di queste indagini".