Priolo Gargallo, dissequestrato lo stabilimento petrolchimico Versalis

Dissequestrato lo stabilimento petrolchimico Versalis di Priolo Gargallo. Il tribunale di Siracusa, infatti, ha così accolto la richiesta di riesame che annulla il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 gennaio scorso.

Versalis conferma la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Le indagini coordinate dalla Procura avrebbero accertato come, nel periodo tra gennaio 2014 e giugno 2016, emissioni in atmosfera di natura inquinante e molesta riconducibili agli impianti sequestrati. I gestori devono produrre un programma per ricondurre nei limiti le emissioni in atmosfera, entro 90 giorni dal sequestro