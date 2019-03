Siracusa, oltre 100 chili di eternit sbriciolato in una fossa: denunciati in tre, area sequestrata

Sono stati sorpresi in tre, ieri pomeriggio, mentre sversavano eternit sbriciolato dentro una fossa, in un terreno privato di via Elorina, grande circa 40 metri quadri e profonda un metro.

Immediate le indagini dei Carabinieri, secondo i quali C.C., 80 anni, pensionato siracusano, con precedenti di polizia, proprietario del terreno e residente in un’abitazione situata all’interno dello stesso, aveva incaricato P.P., 44 anni, titolare di una ditta movimento terra ed il padre pensionato P.G, 69 anni, entrambi siracusani, incensurati, di realizzare una fossa ampia circa 40 metri quadri e profonda 1 metro per sversare all’interno circa 100 chili di eternit sbriciolato proveniente, dalle coperture di alcuni suoi posti auto, danneggiate dal mal tempo.

I tre soggetti coinvolti sono stati denunciati, mentre l'area è stata sequestrata insieme all’escavatore utilizzato.