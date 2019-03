Siracusa, lotta all'abusivismo: oltre 2 tonnellate di agrumi sequestrati

Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza, impegnati nella lotta all'abusivismo. Sono in tutto oltre 2 tonnellate gli agrumi di dubbia provenienza complessivamente sequestrati nel Comune di Siracusa, 50 sono le sanzioni elevate per un ammontare complessivo di 30.000 euro, 20 le attività ambulanti di vendita al dettaglio controllate.

I venditori ambulanti non solo occupavano abusivamente il suolo pubblico, ma gli agrumi in commercio risultavano privi di tracciabilità.

“Quest’azione sinergica – afferma il Questore – è stata fortemente voluta per valorizzare al meglio le diverse conoscenze, capacità e competenze che, se per un verso sfociano spesso in misure di polizia giudiziaria e amministrativa per le violazioni che attengono alla provenienza e alla rivendita degli agrumi, per altro verso aprono il fronte degli accertamenti di polizia tributaria che riguardano la sfera fiscale e contributiva di commercianti non in regola con la legge. Ovviamente non deve sfuggire all’intera cittadinanza la valenza socio-economica dell’azione intrapresa, perché, al di là dell’apparente convenienza goduta dall’acquirente al minuto, rimane da considerare il gravissimo danno arrecato ai produttori agrumicoli i quali, già gravati da enormi difficoltà che ne ostacolano il lavoro, una tra tutte l’importazione di prodotti a basso costo, subiscono un ulteriore aggravio per via del fatto che si vedono trafugati i prodotti di mesi e mesi di lavoro duro, trovandosi sempre più spesso nella condizione estrema di dover chiudere i battenti”.