Donazione organi e tessuti in carta d'identità, Siracusa terza città in Italia

Siracusa è la terza città in Italia per numero di dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti, tra le città con più di 100 mila abitanti.

Tra quest'ultime il primato va a Bologna, con il 13,4% di cittadini che ha già registrato la volontà, segue Terni (10,6%) e poi Siracusa (10,2%).

E' quanto fa sapere il Centro nazionale trapianti spiegando che a trainare la crescita è stato il progetto "Una scelta in Comune" (che permette di registrare la volontà con il rilascio del documento d'identità).

In tutta Italia le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti hanno raggiunto quota 5 milioni in 15 mesi.

"Cinque milioni di dichiarazioni di volontà sono un numero importante, ma quello su cui dobbiamo lavorare di più e meglio è l'aumento dei consensi alla donazione e ridurre il più possibile le opposizioni, specialmente nelle regioni del Sud dove le dichiarazioni negative sono sopra il 40%", ha commentato il direttore del Centro nazionale trapianti Massimo Cardillo.