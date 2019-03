Siracusa, approvato il finanziamento per la realizzazione della palestra di via Calatabiano

Un milione 637mila euro dalla Regione siciliana per il Comune di Siracusa al fine di realizzare la palestra nel plesso scolastico di via Calatabiano

"Poco più di un anno fa – commenta il sindaco Francesco Italia – avevamo consegnato il plesso ma, purtroppo, senza palestra. Siamo riusciti ad intercettare un canale di finanziamento e realizzare, così, una struttura che consente di completare l'offerta formativa della scuola ma che potrebbe essere anche messa a disposizione di un quartiere che presenta profili di disagio sociale".

A chiarire le tempistiche sulla realizzazione della struttura l'assessore alle Politiche educative, Pierpaolo Coppa: "Con questo finanziamento – afferma Coppa – possiamo risolvere il problema in tempi ragionevolmente brevi".

Il plesso di via Calatabiano, ricostruito ex novo dopo l'abbattimento di quello vecchio per la presenza di amianto, è stato consegnato all'istituto comprensorio Archia nel gennaio dello scorso anno ed è stato destinato alle Medie.