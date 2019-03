Siracusa, revocati i domiciliari a Rita Frontino: disposto obbligo di dimora

Revocati gli arresti domiciliari all’imprenditrice siracusana, Rita Frontino, arrestata il 25 luglio scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali.

Per lei sono stati disposti in sostituzione due obblighi, quello di presentazione presso la Polizia Giudiziaria e quello di dimora nel Comune di Siracusa.

A dicembre dell'anno scorso la Frontino aveva lasciato il carcere di Piazza Lanza per passare ai domiciliari.