Canicattini Bagni, Tari e rifiuti differenziati: giovedì in commissione bilancio

Prima di essere depositato in Consiglio comunale, è approdato ieri, in commissione Bilancio il regolamento per gli sgravi in bolletta e gli incentivi per i cittadini, le attività commerciali e produttive virtuose che conferiranno i rifiuti differenziati nel centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica), dove sarà posizionata la pesa che registrerà, attraverso la Tessera Sanitaria di ognuno, il quantitativo consegnato, al fine di ottenere dal 2020 le opportune riduzioni previste.

La Commissione è stata convocata questa mattina, per giovedì 28 Marzo 2019, dal suo Vice Presidente, Danilo Calabrò, su richiesta del Sindaco Marilena Miceli