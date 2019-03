Siracusa, ruba materiale ferroso da rete idrica: arrestato

E' stato sorpreso, ieri, dai Carabinieri, mentre asportava cinque pannelli coibentanti di grandi dimensioni costituiti anche da materiale ferroso.

Per il reato di furto, è finito in manette Claudio Di Paola, 56 anni, disoccupato siracusano, pregiudicato. L'uomo è stato sorpreso subito dopo aver caricato il materiale sopra un carrello della spesa per portarlo via. I pannelli smontati costituivano il rivestimento esterno di un gabbiotto con all’interno pompe idrauliche della Siam che serve la rete idrica di via Italia 103.

La refurtiva è stata quindi interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari