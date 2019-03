Priolo, vicenda Ias: Baio e Raiti concordano con Pasqua sulla richiesta di dimissioni dell'assessore Turano

"Ha fatto bene il deputato 5Stelle, Pasqua, a chiedere le dimissioni dell'assessore regionale alle Attività produttive, Turano, sulla vicenda Ias. Anche il Pd dovrebbe chiederle".

Questa la posizione di Salvo Baio e Turi Raiti, componenti della Direzione provinciale del Partito Democratico che si chiedono come mai il presidente Musumeci non sia intervenuto.

"Occorre aver chiaro - scrivono i due esponenti del Pd - che il primo nodo da sciogliere è il bando di gara dell'Irsap: finché resta in vita non si può fare niente. L'emendamento Cafeo, che nella sostanza prevede il trasferimento del depuratore all'Ias - continuano - può avere esecutività solo se il bando viene ritirato (o riformato) oppure la gara vada deserta. Solo dopo può avvenire il passaggio degli impianti dall'Asi all'Ias. Fatto questo, bisogna risolvere il problema numero uno: chi mette i soldi, circa 12 milioni, per riqualificare il depuratore ed eliminare le cause che producono inquinamento. Onere, questo, che dovrebbe essere a carico del proprietario degli impianti, cioè della Regione. In subordine, se la Regione non vuole o non può accollarsi le spese per mettere in regola il depuratore - concludono Baio e Raiti - non resta che prendere in considerazione la disponibilità delle industrie, che cogestiscono assieme ai soci di parte pubblica l'Ias, ad effettuare in prima persona gli investimenti necessari per risanare lo stabilimento".