Siracusa, Prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili: le imprese incontrano le istituzioni

Elettricità Futura, Associazione delle imprese elettriche italiane, in collaborazione con Confindustria Siracusa e Confindustria Catania organizza il roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico - Incontri con il territorio”.

Il convegno è in programma per il 29 marzo a Siracusa, nella sede di Confindustria Siracusa, Viale Scala Greca 282, con inizio alle ore 10,00.

L'obiettivo dell'incontro è fare un quadro sui risultati raggiunti e sulle prospettive delle rinnovabili alla luce, trovando soluzioni possibili per accrescere la competitività del territorio.

Parteciperanno Alberto Pierobon (Assessore Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia), Diego Bivona (Presidente Confindustria Siracusa), Antonello Biriaco (Presidente Confindustria Catania), Lucia Bormida (Vicepresidente Elettricità Futura), Giovanni Simoni (Elettricità Futura), Rosario Lanzafame (Università di Catania), Attilio Punzo (Gestore Servizi Energetici), Lorenzo Bazzani (E-Distribuzione) e un approfondimento degli scenari energetici in Sicilia di Gianni Silvestrini (Kyoto Club).

Dopo il dibattito seguirà una tavola rotonda con il contributo delle imprese del settore