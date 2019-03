Siracusa, controlli antidroga: un arresto e sequestro di stupefacente

La moglie lancia dalla finestra di casa un involucro contenente droga, al momento in cui arrivano agenti della squadra mobile per effettuare una perquisizione domiciliare. La droga viene recuperata e un uomo viene arrestato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Carmelo Nillo, 33 anni, già noto alle forze di Polizia. Nell' involucro erano contenuti 14,40 grammi di cocaina, 53,82 grammi di hashish e 335 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nillo è stato ristretto agli arresti domiciliari e la moglie è stata denunciata per favoreggiamento personale.