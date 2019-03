Cittadinanza a Ramy, Salvini dà lo stop ma Di Maio pressa

Luigi Di Maio rilancia sulla cittadinanza a Ramy, uno dei ragazzini ostaggi di Ousseynou Sy che per primo è riuscito ad avvisare le forze dell'ordine durante il sequestro del bus sulla Paullese. "Su Ramy - scrive Di Maio su facebook - confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali. Come sapete nei giorni scorsi ho scritto anche ai ministeri competenti per fare in modo che la sua pratica arrivi presto al Consiglio dei Ministri. Mi aspetto che accada. Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è d'accordo. Non stiamo a girarci troppo intorno. Diamo la cittadinanza a quel bambino".

In serata Matteo Salvini precisa: "Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza" a Ramy. "Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite