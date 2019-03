Noto, alla spiaggia di Vendicari la Bandiera verde 2019

E' una conferma per la spiaggia di Vendicari ricevere anche quest'anno la Bandiera verde, un riconoscimento che premia le spiagge a misura di bambino. E' l'unica in provincia di Siracusa.

In tutto sono 142 le località che hanno avuto assegnata la Bandiera verde tra Italia e Spagna da parte da quasi 200 pediatri. I requisiti sono sempre gli stessi: spiaggia sabbiosa, fondali bassi che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle esigenze dei bambini.

E se la Calabria anche quest'anno si aggiudica il primo posto con 18 Bandiere, la Sicilia segue a ruota con 16 località premiate, di queste 5 si trovano nel Ragusano.