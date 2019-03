Nell'Ennese, duro colpo a clan: 21 arresti

Operazione antimafia dei Carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre città italiane. Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso,omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa nostra ennese. Fatta luce su numerosi delitti tra cui l'omicidio di Filippo Marchì, avvenuto il 16 luglio 2017.