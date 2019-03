Siracusa, incontro proficuo tra il sindaco Italia e il presidente Alì

Un incontro proficuo, durato 90 minuti che è servito a fare il punto della situazione tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio, Giovanni Alì, alla presenza dell’amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo, dell’assessore allo Sport, Nicola Lo Iacono e di una delegazione di consiglieri comunali. Durante il l confronto, avvenuto nel pomeriggio a palazzo Vermexio, l'amministrazione comunale ha espresso la sua vicinanza alla società. Si è parlato di diversi temi: dalla nuova penalizzazione ai programmi futuri della società e della voglia del presidente Alì di investire ancora per la città.

"Sono molto soddisfatto per l'incontro- ha detto il massimo dirigente azzurro - l'appoggio del sindaco mi stimola a fare meglio per questa città".

Dello stesso parere l' amministratore delegato Nicola Santangelo: "Incontro positivo e costruttivo - ha dichiarato il dirigente - è stata fatta chiarezza. Ringraziamo i consiglieri comunali per aver stimolato questo confronto. C' è la volontà di tutti di voler salvare la squadra ed è stato preso l'impegno, ognuno per le proprie competenze, di raggiungere l'obiettivo. Società e Comune si incontreranno per definire la questione stadio, elemento indispensabile per poter programmare il futuro".

Soddisfatto il primo cittadino Francesco Italia: " Non posso che prendere atto del grande sforzo del presidente Alì, massimo appoggio a questa società".