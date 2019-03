Benessere climatico, Siracusa nella top ten dei capoluoghi italiani

Siracusa è la decima città d'Italia dove si vive meglio in termini di benessere climatico. A dirlo è una classifica del Sole 24 Ore sulla base dell’Indice del clima elaborato che fotografa il benessere climatico nelle 107 città capoluogo attraverso 10 indicatori che rilevano le performance meteorologiche dal 2008 al 2018.

Si posiziona al primo posto, invece, Siracusa per ore di sole al giorno e per giorni annui in cui piove, mentre arriva 105esima per giorni annui con temperatura percepita al di sopra dei 30 gradi.

In termini di benessere climatico, le coste battono le zone interne, il Sud e le Isole battono il Centro-Nord. Anche se a primeggiare è una città del ponente ligure: Imperia.

A vestire la maglia nera città come Pavia (ultima), Vercelli (106°), Novara (105°) e Lodi (104°). Mantova, che si trova al 97°posto, è la città che negli ultimi 10 anni ha registrato l’aumento più significativo della temperatura media, pari a quasi un grado centigrado.

Milano è solo un gradino più su, ultima tra le grandi metropoli dietro Roma (21°), Venezia (40°), Napoli (43°), Firenze (51°) e Torino (90°).