Piana Catania, seminati 40 ettari canapa

Si sono concluse le operazioni di semina di canapa industriale nelle aziende, associate a Confagricoltura Catania, che hanno aderito al progetto di sviluppo e partnership avviato in Sicilia dall'azienda italo canadese Canapar, guidata dal siciliano Sergio Martines. Al progetto hanno dato disponibilità sei aziende agricole per un totale di 40 ettari di coltivazioni nella Piana. Finita la fase di semina, comincia adesso il ciclo di crescita che varia in base al tipo di varietà: da 90 a 180 giorni. "La collaborazione con Confagricoltura Catania testimonia la nostra voglia di investire sul territorio - afferma Martines - il nostro obiettivo è raddoppiare entro il prossimo anno le terre coltivate a canapa". "Sosteniamo il progetto di Canapar - dice il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi - mettendo a disposizione i nostri tecnici e le nostre strutture sul territorio perché l'innovazione sostenibile è nel Dna di Confagricoltura".